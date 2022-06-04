Ансамбль пісні та танцю Збройних сил України вшанував пам’ять кримських татар, яких виганяли зі своїх будинків, знищували та катували.

Соліст ансамблю кримський татарин Ісмаїл Куртумеров виконав пісню свого народу під акомпанемент військових музикантів.

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– Це вже друга пісня, яку ми присвячуємо мусульманам-киримли, які розділили долю з українським народом і були так само піддані геноциду та переміщенню зі злої волі кремлівських тиранів. Перед цим ми виконали пісню Ве Алла до свята Рамадан – ми показуємо, що справді поважаємо всіх, хто з нами, і чим пов’язані наші народи – розповів головний диригент ансамблю Дмитро Антонюк.

4 червня для виконання цієї пісні обрали не просто так – десятки років тому цього дня Берія рапортував Сталіну про завершення спецоперації з переселення кримських татар. Після цього з’ясувалося, що кати забули вивезти киримли, які мешкали на Арабатській стрілці. Тоді жінок, дітей та старих посадили на баржу та втопили в Азовському морі. Тих, хто не потонув, було знищено кулеметним обстрілом.

14 червня Кремль дозволив російським сім’ям заселитися у будинках убитих кримських татар. Радянська влада конфіскувала близько 80 тис. будинків, 500 тис. голів корів, 360 тис. соток землі та 40 тис. тонн сільськогосподарської продукції, все це належало киримли.