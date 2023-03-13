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На Західному фронті без змін став найкращим міжнародним фільмом на Оскарі 2023

13 Березня 2023, 03:45
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
На Західному фронті без змін

На Західному фронті без змін став лауреатом кінопремії Оскар 2023 у номінації Найкращий іноземний фільм.

Творцям німецької стрічки вручили нагороду під час 95-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Режисером фільму виступив Едвард Бергер. Ця стрічка є першою німецькою екранізацією роману Еріха Марії Ремарка за понад 100 років.

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Через трагічну історію Пауля Боймера глядач бачить суворі реалії, як німецьку молодь захоплює романтика Першої світової війни, що призводить до жахіття.

Раніше На Західному фронті без змін здобув сім перемог на британській премії BAFTA та номінувався на перемогу в аналогічній категорії на Золотому глобусі.

Цьогоріч на кінопремію Оскар її висунули у дев’яти номінаціях, серед яких Найкращий фільм, Найкраща операторська робота та Найкращий адаптований сценарій.

Також на перемогу у номінації Найкращий іноземний фільм претендували такі стрічки: Аргентина, 1985 режисера Сантьяго Мітре (Аргентина), Близько режисера Лукаса Донта (Бельгія), ЕО режисера Єжи Сколімовського (Польща) та Тиха дівчина режисера Колма Береада (Ірландія).

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