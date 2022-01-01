Світ зустрів Новий 2022 рік, а знаменитості не виняток. Хтось зустрічав його з родиною вдома, хтось закордоном, а хтось на галасливій вечірці.

Як знаменитості зустріли Новий рік – читайте у добірці Факти ICTV.

Співачка та головна героїня реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч почала святкувати Новий рік із сім’єю вдома. Після затишних посиденьок вона переодяглася у вечірню сукню та вирушила на вечірку. Там вона гуляла в компанії Надін Медведчук та Максима Тарапати.

Також на галасливій паті Новий рік зустрічала телеведуча Леся Нікітюк.

Зі свого боку шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво надіслав привітання шанувальникам із Туреччини, де він проводе новорічні канікули.

Ектор зазначив, що у Новому році нам точно знадобиться здоров’я.

Популярна українська артистка Тіна Кароль зустрічала Новий рік у компанії свого сина Веніаміна.

Судячи зі сторіс, співачка Надя Дорофєєва святкувала вдома з чоловіком Володимиром Дантесом. Також вона показала шанувальникам, як по відео-зв’язку вітає із Новим роком сім’ю Дмитра Монатика.

До речі, були й ті, хто в новорічну ніч не відпочивав, а працював. Зокрема Світлана Лобода, яка давала концерт.