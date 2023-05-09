Український артист Андрій Данилко, більше відомий як Вєрка Сердючка, розповів, чи з’явиться він на сцені Євробачення 2023 у фіналі. Співак також порадив переглянути його виступ на Євробаченні 2007 року в топовій якості.

Так, Данилко розпочав із гарної новини для фанатів – його виступ на Євробаченні 2007 із піснею Lasha Tumbai можна переглянути у відео у форматі 4К. Це вдалося реалізувати завдяки штучному інтелекту, який самостійно обробив ролик.

На додачу, Данилко підігрів інтерес фанатів до Євробачення 2023, яке почалося вже 9 травня.

– Дуже рекомендуємо до перегляду старе відео, особливо з огляду на те, що ми якраз на шляху до Ліверпуля. Побачимося у фіналі Євробачення 2023 року! – додав Андрій.

Нагадаємо, що раніше у Данилка спостерігалися проблеми зі здоров’ям, через які він був змушений перенести весняний тур. На початку березня в артиста був гострий ларингіт, на тлі якого стався крововилив у голосову зв’язку.

Нагадаємо, що українські зірки виступлять у фіналі Євробачення 2023 13 травня як гості. Серед них – Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка. Усі вони вдало представляли Україну на конкурсі роками раніше. Утім, переможниця Євробачення 2004 Руслана не з’явиться на сцені. Вона візьме участь у двох постановках, до яких організатори конкурсу не мають жодного стосунку.