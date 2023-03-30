На тлі чуток про стосунки зі співаком: Селена Гомес повечеряла з помічницею Зейна Маліка

Американську співачку й акторку Селену Гомес помітили під час вечері з помічницею британського виконавця Зейна Маліка. Передбачається, що вона відбулася перед побаченням двох зірок.

Так, Гомес і Терін Циммерман були помічені на виході із закладу Nobu в Нью-Йорку. Вони йшли пліч-о-пліч після вечері в японському ресторані.

Під час зустрічі Селена була одягнена в темно-сіру джинсову куртку поверх чорних штанів і верху в тон. Образ вона доповнила масивним шарфом, сумкою і черевиками на платформі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Селену бачили разом із Зейном на побаченні. Вони нібито трималися за руки й цілувалися.

Ба більше, Малік підписався на Гомес в Instagram. Здавалося б, що тут такого, проте є але, оскільки співак стежить лише за 18 людьми.

Самі зірки офіційно свої стосунки поки що не підтвердили.

Нагадаємо, що Зейн Малік із 2015 року зустрічався з моделлю Джіджі Хадід. У 2020 році в них народилася донька. Через деякий час вони розійшлися.

Гучний роман Селени зі співаком Джастіном Бібером став приводом для обговорень ще на багато років, навіть тоді, коли виконавець одружився з Гейлі Болдвін.