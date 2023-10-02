Міжнародний день лікаря у 2023 році припадає на 2 жовтня. Традиційно, його відзначають у перший понеділок жовтня.

Важлива дата присвячена всім тим, хто присвятив своє життя порятунку інших. Спокій, знання і досвід допомагають іншим жити в радість і позбуватися хвороб і недуги. Лікарі зроблять усе, щоб

Факти ICTV підготували найкращі листівки до Міжнародного дня лікаря, які піднімуть настрою майстрам своєї справи і дадуть мотивацію продовжувати займатися цією непростою справою.

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Відомо, що Міжнародний день лікаря було встановлено 1971 року за ініціативою ООН.

Жовтень уже настав, а разом і з ним низка свят. На тлі оновленого церковного календаря, частина дати змістилася. Щоб не заплутатися у змінах, які діють з осені цього року, рекомендуємо ознайомитися з календарем свят жовтня 2023 року, щоб розпланувати свій місяць і провести його в колі близьких або друзів.