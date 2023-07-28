На Шакіру напав щур під час зйомок кліпу: Трапляється навіть із русалками

На Шакіру напав щур під час зйомок кліпу на нову пісню Copa Vacía. Момент несподіваної зустрічі з гризуном зняли на камеру.

Для свого ролика, Шакіра лягла в купу сміття, одягнена в костюм русалки. Раптово, в кадр потрапляє щур, який підбігає до співачки, видає пронизливий крик і кидається на артистку.

Шакіра спробувала втекти від щура, але вона була одягнена в дуже обтислий костюм. На щастя, контактувати з гризуном не довелося – у маленькі лапки потрапило тільки накладне рожеве волосся артистки.

В Instagram артистки поділилася своїми переживаннями з приводу таких екстремальних знімань.

– Речі, які відбуваються навіть із русалками, – підписала ролик співачка.

Суть кліпу відбудеться у важкому шляху русалки, яка заради кохання опиняється на смітнику серед щурів. Утім, зрештою вона потрапляє у своє природне середовище існування.

Це не перший небезпечний момент на зніманнях кліпу – до цього артистка зізналася, що акваріум із водою зламався, і знімальній групі довелося її рятувати.

– Акваріум зламався, знімальний майданчик затопило, і мене довелося витягати. Я не могла вийти, тому що в мене був русалочий хвіст, і я не могла вилізти, – додала співачка.

Утім, зірки потрапляють у небезпечні ситуації і не тільки в кліпах – Оля Полякова розповіла про абюзивні стосунки. Приміром їй у голову полетів пакет соку.