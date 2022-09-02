Американський гурт Red Hot Chili Peppers знову підтримав Україну і висловив їй свою любов.
На концерті в Маямі фронтмен колективу Ентоні Кіді вийшов на сцену із синьо-жовтим прапором. Українську символіку він зав’язав на плечах, щоб та не падала під час руху.
– Любимо Україну, – підписали музиканти кадр.
Підписники подякували Red Hot Chili Peppers за підтримку України та її народу.
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- Ми вас також любимо!
- Дякуємо, хлопці!
- Дякую, хлопці, за вашу підтримку! Ми вас любимо.
- Слава Україні!
- Миру Україні! – пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що Red Hot Chili Peppers раніше вже висловлювали підтримку нашій країні. У квітні колектив взяв участь у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine.
Музиканти попросили весь світ подбати про українських біженців.