Американський гурт Red Hot Chili Peppers знову підтримав Україну і висловив їй свою любов.

На концерті в Маямі фронтмен колективу Ентоні Кіді вийшов на сцену із синьо-жовтим прапором. Українську символіку він зав’язав на плечах, щоб та не падала під час руху.

– Любимо Україну, – підписали музиканти кадр.

Підписники подякували Red Hot Chili Peppers за підтримку України та її народу.

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Ми вас також любимо!

Дякуємо, хлопці!

Дякую, хлопці, за вашу підтримку! Ми вас любимо.

Слава Україні!

Миру Україні! – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що Red Hot Chili Peppers раніше вже висловлювали підтримку нашій країні. У квітні колектив взяв участь у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine.

Музиканти попросили весь світ подбати про українських біженців.