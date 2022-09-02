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На сцені із синьо-жовтим прапором: Red Hot Chili Peppers підтримали Україну

2 Вересня 2022, 12:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На сцені із синьо-жовтим прапором: Red Hot Chili Peppers підтримали Україну
Джерело: Getty Images

Американський гурт Red Hot Chili Peppers знову підтримав Україну і висловив їй свою любов.

На концерті в Маямі фронтмен колективу Ентоні Кіді вийшов на сцену із синьо-жовтим прапором. Українську символіку він зав’язав на плечах, щоб та не падала під час руху.

– Любимо Україну, – підписали музиканти кадр.

Підписники подякували Red Hot Chili Peppers за підтримку України та її народу.

Зараз дивляться
  • Ми вас також любимо!
  • Дякуємо, хлопці!
  • Дякую, хлопці, за вашу підтримку! Ми вас любимо.
  • Слава Україні!
  • Миру Україні! – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що Red Hot Chili Peppers раніше вже висловлювали підтримку нашій країні. У квітні колектив взяв участь у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine.

Музиканти попросили весь світ подбати про українських біженців.

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Концерт Підтримка України Прапор України
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