Французькі акторки почали масово зістригати пасма волосся на підтримку іранських жінок. Серед них – Ізабель Юппер і Жюльєт Бінош, і своє рішення вони знімають на відео.

Так моделі підтримали протести в Ірані, які спалахнули після смерті 22-річної затриманої через “неправильне носіння хіджабу”.

– За свободу, – коротко, але сміливо кажуть дівчата на відео перед обрізанням пасма волосся.

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Учасниці флешмобу заявили, що сміливість та гідність іранських жінок змусили їх діяти.

Також у соцмережах користувачі почали підхоплювати цю ідею, публікуючи свої відео з обрізанням волосся з хештегом #HairForFreedom.

Відомо, що ініціаторами цієї підтримки стали адвокати Річард Седійо, Жюлі Кутюр’є та Крістіаною Ферал Шул. Вони заявили, що це ще не кінець, і закликали чоловіків взяти участь у флешмобі.

– Це ще не кінець. Чоловіки також можуть зістригти своє волосся. Нам здається, що це станеться, – заявили адвокати.

Втім, свою підтримку протестам в Ірані висловлюють не лише французькі моделі та адвокати. Раніше Ілон Маск заявив, що має намір розгорнути роботу Starlink на території країни, щоб підтримувати незалежність та свободу слова.