На концерті Анни Трінчер в Одесі стався казус – вимкнулося світло з усією апаратурою та музикою. Однак зірка не розгубилася і продовжила шоу.
Своїми емоціями зірка поділилася в Instagram, показавши несподіваний поворот на своєму концерті.
Анна заявила, що перед шоу традиційно налаштовувалася на виступ, адже зал був дуже великим. Але вже посеред концерту вимкнулося світло в будівлі – зупинилася музика, припинила працювати апаратура. Навіть мікрофон не вмикався.
Утім, настрій в одеситів був на найвищому рівні – Трінчер почали підтримувати із залу – аплодувати й кричати. Та й сама співачка не розгубилася – навіть без освітлення та музики вона приковувала до себе увагу своїми рухами.
Зі сцени Анна зізналася – таке в неї вперше.
Організація шоу – складний процес, у якому одна помилка може зірвати всі плани. Наприклад, Дорофєєва скасувала концерт у Відні через невиконання райдера. Співачка додала, що не було навіть мікрофонів – таке в її кар’єрі сталося вперше.