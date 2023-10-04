На концерті Анни Трінчер в Одесі стався казус – вимкнулося світло з усією апаратурою та музикою. Однак зірка не розгубилася і продовжила шоу.

Своїми емоціями зірка поділилася в Instagram, показавши несподіваний поворот на своєму концерті.

Анна заявила, що перед шоу традиційно налаштовувалася на виступ, адже зал був дуже великим. Але вже посеред концерту вимкнулося світло в будівлі – зупинилася музика, припинила працювати апаратура. Навіть мікрофон не вмикався.

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Утім, настрій в одеситів був на найвищому рівні – Трінчер почали підтримувати із залу – аплодувати й кричати. Та й сама співачка не розгубилася – навіть без освітлення та музики вона приковувала до себе увагу своїми рухами.

Зі сцени Анна зізналася – таке в неї вперше.

Організація шоу – складний процес, у якому одна помилка може зірвати всі плани. Наприклад, Дорофєєва скасувала концерт у Відні через невиконання райдера. Співачка додала, що не було навіть мікрофонів – таке в її кар’єрі сталося вперше.