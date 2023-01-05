На ICTV2 покажуть музичний фільм Колядки на Кудрявці

Премʼєра різдвяного музичного фільму Колядки на Кудрявці відбудеться 6 січня о 23:00 на телеканалі ICTV2.

У святковій стрічці відтворили вісім давніх колядок, які були оновлені електронним звучанням. Народні співи виконують відомі українські артисти — Джамала, Дантес, Wellboy, Tонка, Tery, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба.

У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, що передавалися усно із покоління в покоління. Вони були зібрані в спеціальних фольклорних експедиціях. Це перше їхнє виконання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал.

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– Музичний фільм – це незвичний жанр для нашого ефіру. Але, коли ми побачили Колядки на Кудрявці, то одразу надихнулися неймовірною різдвяною атмосферою та чудовими українськими піснями. Ми хочемо, щоб у цей Святвечір глядачі прониклися святковим настроєм, згадали народні пісні, помилувалися неймовірним українським вбранням та знову відчули гордість за свою культуру та націю, – коментує маркетинг-директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Над створенням фільму працювали команди музичного каналу Megogo Live, простору міської культури Києва Кудрявка, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба.

– Megogo Live традиційно готує проєкт до новорічних свят. Цього року у команди було багато внутрішніх запитань щодо того, що саме може бути на часі для українців. Ми знайшли ідею і мріяли відійти від класичного Щедрика, щоб відкрити глядачам нові традиційні пісні. Хочеться підкреслити, що кожен артист разом з нами закохався в цей проєкт і виклався на 1000%. Впевнена, глядач це відчує, – додає Лірон Добровольська, режисерка каналу Megogo Live.

Від задуму до реалізації фільму пройшло два місяці. Зйомки проходили на Кудрявці під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами.

Століття тому на Кудрявці святкували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації Радянським Союзом усі українські традиції зникали з міст. Тому саме простір Кудрявка повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.