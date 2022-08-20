На глядачів чекав сюрприз: Дорофєєва дала концерт на Майдані Незалежності

Українська співачка Надя Дорофєєва після нещодавнього повернення до України виступила перед бійцями Нацгвардії, а минулого вечора дала концерт на “головному музичному майданчику” країни під час війни – у київському метро.
Концерт пройшов на станції Майдан Незалежності, де пролунали українськомовні треки з прийдешнього альбому співачки– першого EP українською мовою. Глядачі почули й композицію Різнокольорова, яку артистка нещодавно переклала з російської на українську. Також вона виконала Гімн України.
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Крім того, на присутніх чекав сюрприз – під час концерту до Дорофєєвої долучився її ексколега за гуртом Время и Стекло Олексій Завгородній, він же Позитив. Разом вони заспівали українськомовний хіт дуету Дим.
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Співачка для виступу обрала широкі штани молочного кольору з кольоровим принтом і топ-корсет кольору хакі.
Джерело: Надя Дорофєєва
Фото: Надя Дорофєєва