Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Музика

На глядачів чекав сюрприз: Дорофєєва дала концерт на Майдані Незалежності

20 Серпня 2022, 14:15
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
На глядачів чекав сюрприз: Дорофєєва дала концерт на Майдані Незалежності

Українська співачка Надя Дорофєєва після нещодавнього повернення до України виступила перед бійцями Нацгвардії, а минулого вечора дала концерт на “головному музичному майданчику” країни під час війни – у київському метро.

Концерт пройшов на станції Майдан Незалежності, де пролунали українськомовні треки з прийдешнього альбому співачки– першого EP українською мовою. Глядачі почули й композицію Різнокольорова, яку артистка нещодавно переклала з російської на українську. Також вона виконала Гімн України.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от DOROFEEVA || FAN PAGE (@dorofeevaxlady)

Зараз дивляться

Крім того, на присутніх чекав сюрприз – під час концерту до Дорофєєвої долучився її ексколега за гуртом Время и Стекло Олексій Завгородній, він же Позитив. Разом вони заспівали українськомовний хіт дуету Дим.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Olha_Bal (@olha_balashova)

Співачка для виступу обрала широкі штани молочного кольору з кольоровим принтом і топ-корсет кольору хакі.

Читайте також:
На глядачів чекав сюрприз: Дорофєєва дала концерт на Майдані НезалежностіДумала йти працювати прибиральницею: Тоня Матвієнко розповіла про життя за кордоном

Джерело: Надя Дорофєєва

Фото: Надя Дорофєєва

Теги
Концерт Надя Дорофєєва Олексій Завгородній (Позитив)
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь