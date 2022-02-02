Популярна співачка Ані Лорак анонсувала додатковий концерт у Харкові з програмою The Best.

На особистій сторінці в Instagram співачка оприлюднила відеозапрошення на свої концерти в Україні.

Вона повідомила, що їх буде не три, а чотири, оскільки новина про тур Ані Лорак викликала неабиякий ажіотаж серед шанувальників зірки.

– Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти шоу The Best Ukraine! З нетерпінням чекаю зустрічі з вами, – написала Ані Лорак.

Таким чином, 19 та 20 травня Ані Лорак виступатиме у Харкові, 22 травня – у Запоріжжі, 23 травня – у Херсоні.

До речі, у мережі вже стартував продаж квитків. На концерт у Херсоні найдешевші квитки коштують 690 грн. Однак якщо ви хочете подивитися на Ані Лорак ближче, то доведеться викласти майже 2,5 тис. грн.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Ані Лорак виступила в Україні вперше за сім років. Вона зіграла два концерти в Одесі, які пройшли з аншлагом та без провокацій.

Варто зазначити, що Ані Лорак народилася та побудувала свою кар’єру в Україні. Але після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією вона продовжувала виступати в країні-агресорі та отримувати там нагороди.

Згодом співачка переїхала жити до Росії. У 2014 році її концерт в Україні супроводжувався масовими заворушеннями та бійками.