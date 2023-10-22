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На честь легенди: у Києві може зʼявитися вулиця Ніни Матвієнко

22 Жовтня 2023, 12:22
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Нина Матвиенко
Джерело: Антоніна Матвієнко

Іменем народної артистки України Ніни Матвієнко пропонують назвати вулицю у Києві. Відповідна петиція зʼявилася на сайті столичної міськради.

– Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва, – зазначив автор петиції Данило Василинюк.

Для того, щоби пропозицію розглянули на сесії міськради, вона має набрати 6 тис. підписів від людей. На момент публікації цього матеріалу під петицією встигло підписатися 1,1 тис. громадян.

Донька співачки Антоніна Матвієнко поширила посилання на петицію у соцмережах. Те саме зробив зять народної артистки Арсен Мірзоян. В коментарях підписники відзначають, що залишили свій голос під зверненням. Поціновувачі таланту Ніни Матвієнко переконані, що вона варта того, аби її памʼять вшанували у такий спосіб.

Зараз дивляться

Легендарна співачка пішла у засвіти у віці 75 років. У неї залишилося троє дітей, чоловік та онуки. В останню путь артистку проводжали сотні шанувальників, серед яких чимало українських знаменитостей.

Близькі подруги Матвієнко згадували, що вона хворіла та перенесла низку операцій.

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Ніна Матвієнко Перейменування вулиць
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