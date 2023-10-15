У віці 79 років помер Олександр Востряков – соліст Національної опери та народний артист України. Артист помер на тлі важкої хвороби.

Про це повідомляють на сайті Національної опери України.

У театрі зазначають, що Олександр був пов’язаний з однією з найяскравіших сторінок сучасного оперного мистецтва.

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– Його бездоганне виконання партій вітчизняного та світового класичного репертуару вирізнялося талантом і натхненністю, психологізмом і артистизмом. Його прекрасний тенор зачаровував тисячі шанувальників опери протягом майже пів століття, – повідомляють у Національній опері.

Колеги Вострякова зазначають, що за свою кар’єру він виступав на найпрестижніших оперних сценах світу. Відомо, що артист не тільки співав, а й навчав цьому інших, будучи викладачем сольного співу з 1990 року.

Конкретно про хворобу, від якої помер Олександр Востряков, не повідомляється. Відомо, що прощання з легендою опери відбудеться 17 жовтня об 11.00 у фойє театру.

Нагадаємо, що на початку жовтня померла Ніна Матвієнко. Їй було 75 років, і багато зірок почали згадувати теплі моменти, пов’язані з Ніною. Раніше артистку називали берегинею української пісні та голосом душі українського народу.

Фото: Олександр Востряков