На території заповідника Хортиця виявили нові археологічні знахідки. Це сталося після підриву Каховської ГЕС, через що обміліла значна прибережна територія.

Уперше за 70 років вдалося вивчити місця, які ховалися під водами Дніпра. Так, співробітники заповідника Хортиця вже знайшли кілька сотень археологічних предметів із металу, кераміки та дерева.

Так, серед знахідок – кераміка з різних часів. Вона датується періодом енеоліту і кінцем XIX століття. До списку входять навіть люльки та грузила.

Співробітники заповідника також знайшли предмети з кременю для полювання або обробки – навіть елементи вогнепальної зброї часів середньовіччя.

Серед металевих знахідок найбільше цікаві монети. Час їхнього виробництва можна легко з’ясувати за вигравіруваними датами. Також є предмети, які допоможуть більше дізнатися про козацтво на острові Хортиця: мушкетні та пістолетні кулі, ремені, пряжки та застібки, а також інші предмети для побуту та бою.

Набагато рідше серед знахідок трапляється скло через крихкість матеріалу. Проте скляні бомби та пляшка часів середньовіччя все ж потраплять до рук співробітників заповідника.

Нагадаємо, що в липні з музею Поліни Райко в Олешках пішла вода після підриву Каховської ГЕС. На жаль, величезну кількість робіт було знищено. Наприклад, збереглося лише близько 30-40% фресок художниці-самоучки.