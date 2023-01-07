Різдво за юліанським календарем святкують 7 січня. Попри дозвіл ПЦУ зустрічати цьогоріч Різдво 25 грудня, чимало українців зберегли традицію святкувати в січні. Зірки – не виняток.

Привітання зірок із Різдвом 2023 зібрали в матеріалі.

Потап привітав українців і висловив сподівання, що наступне Різдво буде мирним.

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– Вітаю з Різдвом українців, які безстрашно борються за цінності незалежності та національної самостійності у складні умови війни. Особисто думаю про вас і поспішаю привітати всіх з нагоди. Давайте сподіватися, що наступне Різдво завдяки вашим зусиллям буде мирним!

Ектор Хіменес-Браво побажав українцям мирного неба та радісних свят.

– Цього року виникло багато суперечок щодо дня святкування Різдва: 24-го грудня чи, за старими звичками, 6-го січня. Радий, що ми почали рух в сторону змін, проте розумію і тих, хто до перенесення свят ще не готовий. Щиро вітаю з Різдвом тих, хто святкує його саме сьогодні. Мирного вам неба та радісних свят!

Ольга Сумська в Різдво побажала українцям сил на шляху до перемоги над ворогом.

– З Різдвом нас, рідні! Найголовніше наше бажання – здолати ворога, а решта – то наживне… Сил нам і невтомності в своєму прагненні до перемоги! Христос ся рождає і нас захищає! Уклін кожному українцю!

Долучилася до привітань і Ілона Гвоздьова.

– Вітаю усіх із Різдвом. Бажаю миру, сімейного затишку та здоров’я!

Alyona Alyona вже традиційно зустріла Різдво з батьками. Співачка побажала всім українцям берегти сімейне тепло за будь-яких обставин.

– Я знаю, що цей рік змінив нас усіх. В багатьох людей змінився склад сім’ї, в когось вона стала більшою, а в когось, на жаль, меншою. Але я хочу побажати всім, щоб за будь-яких обставин сімейне тепло і затишний сімейний вогонь завжди був з вами і з року в рік передавався від старшого покоління до молодшого. Всіх вітаю із Різдвом Христовим!

MamaRika показала свій святковий стіл.

– Христос Рождається!

А Ірина Білик привітала українців коротким новорічним відео.

– Христос рождається! Славімо його!

Родина телеведучого Григорія Решетніка цьогоріч святкує Різдво двічі.

– Цього року відсвяткували Різдво двічі – так вирішили батьки! А вони для нас – святі люди! Зі святом вас, дорогі українці! Миру, злагоди, любові та перемоги нашій країні!

Катя Осадча та Юрій Горбунов також святкують дві дати.

– За одним столом у Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні!

Леся Нікітюк зустріла Різдво на Івано-Франківщині.

– Святий Вечір на Франківщині. Косів. Зустрічаєм першу зорю. Христос Рождається! Славімо Його!

Павло Зібров теж не лишився осторонь привітань.

– Щоб усе задумане у житті правдилось, щоб Божа благодать була в оселі та злагода в родині. Хай разом із різдвяною зіркою на небі запанує такий довгоочікуваний переможний мир в Україні! Христос народився! Славімо Його!