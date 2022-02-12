Минув скандальний рік: як Тіна Кароль одним кліпом розвернула свою кар’єру

Рівно рік тому 12 лютого Тіна Кароль здивувала всю Україну різкою зміною іміджу та репертуару. Артистка протягом усієї своєї кар’єри не боялася співати про особисте. Останні роки в очах слухачів вона була жіночною, ліричною та ніжною музою на вигляд, але зі сталевим стрижнем усередині.

На старті 2021 року Тіна вирішила показати й інші свої боки. Світ побачив сингл Скандал. Вечірні сукні змінили футуристичні комбінезони від українського бренду TTSWTRS, а босоніжки на шпильках – грубі черевики. Замість голлівудських локонів волосся Кароль заплели в недбалий хвіст.

Зі свого боку, Тіна Кароль називала пісню новим витком у кар’єрі та своєрідним жіночим маніфестом. Головна тема композиції – звільнення від своїх перешкод, порятунок від болю минулого. І все це має подарувати свободу в майбутньому.

– Пісня Скандал про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємне кохання вона має бути сильною, просто тому, що так треба, — розповідала тоді Тіна Кароль.

Кліп на пісню Скандал

Знімав кліп для Тіни Кароль ізраїльтянин Indy Hait.

– Я зняв кліп-перфоманс, де панує не сюжет, а особистість співачки, – зазначив режисер.

Ще одним цікавим моментом є той факт, що кліп знімали на плівку.

– Ми знімали кліп на плівку, щоб зберегти правдивість атмосфери та максимальну чесність кадру. Скандал – це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого обирає сам глядач, – додав Indy Hait.

До речі, знімання на плівку досить недешеве задоволення, тому що проявляти її доводилося у Великій Британії.

Через рік Кароль опублікувала відео, де розповідається історія створення кліпу на пісню Скандал.

На ньому її команда зізналася, що пісня дуже підходить Тіні, але для слухачів артистка постане у незвичному образі.

У ролику багато нетипової для Тіни хореографії. Допомагала їй у цьому Марина Кущова. За словами дівчини, артистка дуже пластична та витривала, тому робота йшла швидко.

Новий образ припав до душі і слухачам, і Тіні Кароль. Адже згодом вона випускає ще більше провокаційне відео на пісню Красиво. Схоже така Тіна з нами на довго, тому слухаємо та насолоджуємося.