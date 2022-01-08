Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вразив користувачів мережі своєю фізичною формою.

Разом з моделлю Камілою Морроне зірка відпочиває на острові Сен-Бартелемі. Папарацці сфотографували пару під час купання у Карибському морі.

Шанувальники зазначили, що під час новорічних свят Леонардо набрав кілька зайвих кілограмів. А дехто припустив, що актор навмисно поправився для ролі у новому фільмі.

Пузатенький став.

Лео – такий милий пухляш.

Жиру – бій, Лео.

Ді Капріо вже не той.

Це все новорічні свята!

Може набрав вагу для фільму?

Морський тюлень.

Той, хто ніколи не переймався за фігуру.

Все одно він неймовірний, – пишуть у мережі.

Варто зазначити, що 47-річний Лео вже близько п’яти років зустрічається з 24-річною Камілою. Але, попри довготривалі стосунки, офіційного виходу на червоній доріжці у пари так і не було.

Раніше ми писали, що на честь Леонардо Ді Капріо вчені назвали новий вид дерева. За словами фахівців, таким чином вони вшанували актора за його допомогу у порятунку від вирубки тропічного лісу в Камеруні, який славиться своєю біорізноманіттям.

Новий вид дерева отримав офіційну назву Uvariopsis dicaprio. Це перша рослина, яка отримала свою офіційну наукову назву у 2022 році.