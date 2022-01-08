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Милий пухляш: Леонардо Ді Капріо вразив фізичною формою після свят

8 Січня 2022, 16:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Милий пухляш: Леонардо Ді Капріо вразив фізичною формою після свят

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вразив користувачів мережі своєю фізичною формою.

Разом з моделлю Камілою Морроне зірка відпочиває на острові Сен-Бартелемі. Папарацці сфотографували пару під час купання у Карибському морі.

Шанувальники зазначили, що під час новорічних свят Леонардо набрав кілька зайвих кілограмів. А дехто припустив, що актор навмисно поправився для ролі у новому фільмі.

  • Пузатенький став.
  • Лео – такий милий пухляш.
  • Жиру – бій, Лео.
  • Ді Капріо вже не той.
  • Це все новорічні свята!
  • Може набрав вагу для фільму?
  • Морський тюлень.
  • Той, хто ніколи не переймався за фігуру.
  • Все одно він неймовірний, – пишуть у мережі.

Варто зазначити, що 47-річний Лео вже близько п’яти років зустрічається з 24-річною Камілою.  Але, попри довготривалі стосунки, офіційного виходу на червоній доріжці у пари так і не було.

Раніше ми писали, що на честь Леонардо Ді Капріо вчені назвали новий вид дерева. За словами фахівців, таким чином вони вшанували актора за його допомогу у порятунку від вирубки тропічного лісу в Камеруні, який славиться своєю біорізноманіттям.

Новий вид дерева отримав офіційну назву Uvariopsis dicaprio. Це перша рослина, яка отримала свою офіційну наукову назву у 2022 році.

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