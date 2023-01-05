Російського режисера Микиту Михалкова госпіталізували у тяжкому стані в Москві. Відомо, що 77-річного путініста спочатку привезли до першої лікарні, і вже там йому стало ще гірше.

Після цього лікарі вирішили, що його потрібно перевезти до іншого лікувального закладу, використовуючи реанімаційну бригаду. За даними російських ЗМІ, у Михалкова спостерігається Covid-19 пневмонія.

Після новини про госпіталізацію ситуація прокоментувала дружина режисера. Вона заявила, що точний діагноз ще невідомий.

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Примітно, що й самі лікарі жодних прогнозів ще не озвучували, а стан Михалкова оцінюють як тяжкий.

Нагадаємо, що сам кінорежисер активно підтримує криваву диктатуру у РФ та війну, яку Росія розв’язала проти України. 24 лютого 2022 року він виступив за визнання так званих ЛНР та ДНР частиною Росії, а також підтримав початок повномасштабного вторгнення в Україну, нібито за нашу зраду та вбивство мешканців Донбасу.

Також Михалков накинувся на Галкіна за підтримку України. Раніше режисер різко прокоментував повернення Пугачової до РФ. Тоді він сказав, що люди, які виїхали зі своєї країни, обнулили заслуги перед нею і більше нікому не потрібні.