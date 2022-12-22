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Михайло Кацурін збирається одружитися з Дорофєєвою: Дантес не готовий відпустити

22 Грудня 2022, 17:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дорофеева

Ресторатор та новий коханий Даші Дорофєєвої Михайло Кацурін збирається одружитися зі співачкою. У цьому впевнений екстрасенс Максим Гордєєв, який ретельно оцінив стосунки між парою та зробив розклад.

– У них 100% буде весілля. Карти показують, що у них буде дуже щаслива родина, – заявив Гордєєв у випуску Слава+.

Однак тут можна спостерігати справжній любовний трикутник – колишній Наді Володимир Дантес не готовий так просто відпускати свою колишню. Екстрасенс упевнений, що співак все ще відчуває до неї почуття.

Та й стосунки з Дашею Кацуріною, колишньою Михайлом, нічого в артиста не вийде.

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– Що стосується Вови з Дашею Кацуріною, то я не впевнений у їхньому спільному майбутньому. Навіть якщо будуть діти – Дантесу треба відпустити Надю. Бачу, що він болісно переживає період після розриву стосунків, – додав Максим.

Днями стало відомо, що Кацурін та Дорофєєва захворіли – цілком можливо, що це Covid-19 або грип. Надя зізналася, що у них дуже висока температура, яка погано збивається. Болить голова і практично не минає.

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Теги
Володимир Дантес Даша Кацуріна Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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