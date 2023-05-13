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Ми займалися коханням: італієць у фіналі Євробачення 2023 зворушив відвертістю

13 Травня 2023, 23:11
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Марко Менгоні

Італію у фіналі Євробачення 2023 представляв Марко Менгоні з піснею Due vite.

В одному з інтерв’ю співак розповідав, що його композиція Due vite про відносини між розумом і несвідомим.

Настільки відвертий текст не типовий для чоловічих пісень, але Марко це не зупинило. Заспівав італієць досить рівно, хоча в подібних композиціях очікуєш більшого надриву. Рівно, але без перчинки. Постановка гарно наголошувала на його виступі, але іноді виникало відчуття, що оператор сам не знає, кого знімати: співака чи акробатів позаду. Загалом хороша заявка на проходження в першу десятку.

 

Марко Менгоні – що відомо про представника Італії на Євробаченні 2023

Марко Менгоні – популярний в Італії виконавець. У 2009 році він виграв на шоу Х Фактор, а одразу після нього презентував свій перший міні-альбом. Окрім цього у нього є ще один повноцінний альбом та безліч синглів. Марко Менгоні за свою кар’єру зібрав чимало нагород, серед яких є і MTV Europe Music Awards.

У 2023 році Марко вже брав участь у Євробаченні. Того року він переміг на Фестивалі італійської музики Сан-Ремо з піснею L’Essenziale. На Євробаченні 2023 артист посів сьоме місце.

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Євробачення Італія
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