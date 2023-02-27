Латвійська співачка Лайма Вайкуле розлютила росіян своїм концертом в Ізраїлі. Артистка вкотре ясно дала зрозуміти, що повністю на боці України.

Так, наприкінці концерту Лайма заявила зі сцени: – Ми з Україною. Також вона представила глядачам українського хореографа Олену Коляденко, яка є керівником Freedom-балету. Вона вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором і вигукнула: – Слава Україні!

– Будьте здорові, будьте щасливі… Повірте нам, ми ніколи вас не обманюватимемо, співатимемо наживо, мінятимемо костюми, робитимимо пластичні операції… Одним словом, ми з вами, ми вас любимо. І сьогодні ми з Україною, – сказала Вайкуле.

Варто зазначити те, що в залі була присутня близька подруга Лайми – співачка Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком, гумористом Максимом Галкіним.

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Російські шанувальники Лайми розлютилися не на жарт. Вони продовжують вірити кривавому диктатору Володимиру Путіну, а тому накинулися на співачку з гнівними словами.

А чому по-російськи? Ну і говори по-українські або на своєму.

А чому Лайма говорить російською мовою? Говорила б українською, раз з прапором України бігає.

Там і залишайся!

Без українського прапора вже не зібрати залу?

Я звичайно в шоці від побаченого! Лайма, я думала ви розумніші і вище всього цього.

Тепер вони з Пугачовою будуть утримувати весь Ізраїль.

Ось ваш доля, виступати в сільському клубі… Підсумок вашого життя, – пишуть скривджені росіяни.

Українці ж у свою чергу дякують Лаймі за підтримку та сміливість.

Дякуємо вам, Лайма, за підтримку України.

Ви мудра жінка.

О москалів колошматит. Чудово. Сидіть у своїй Раші і не вякайте. Люди в усьому світі видихнули.

Щоб підтримувати Україну, не треба бути українцем, достатньо бути людиною! Дякуємо вам!

У цьому і різниця між вами і нами! Нам – українцям, неважливо якою мовою говорить людина, головне, щоб вона залишалася людиною. Лайма – ви завжди чудові, – пишуть в коментарях.

Фото: Лайма Вайкуле