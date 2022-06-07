Реп-виконавиця Alyona Alyona вийшла на Марш Матерів у Чехії на Міжнародний день захисту дітей – 1 червня.

Мирна хода, до якої приєдналася артистка, пройшла в місті Брно. Це другий марш, на який вийшла Alyona Alyona. Перший за її участю пройшов 19 травня у Німеччині. Тоді була хода у вишиванках.

Артистка сказала, що для неї була велика честь бути поруч із жінками, які забрали своїх дітей від обстрілів та працюючи на фронті.

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– Ми співали разом українські пісні, від яких завжди були сироти на шкірі. Перехожі просто зупинялися та фотографували нас, знімали на відео та підспівували. Цей мирний марш ще раз підтверджує, що українці зараз єдині, як ніколи. Було дуже приємно, що на марш прийшла мер міста Брно, щоб висловити слова підтримки та співчуття українським сім’ям, і ще раз протягнути руку допомоги для всіх, хто її потребує, – зазначила Alyona Alyona.

Також у Міжнародний день захисту дітей Марш Матерів пройшов одночасно у восьми європейських містах.

Зазначимо, що на сьогодні російськими загарбниками вбито понад 260 українських дітей, 463 отримали поранення. Ще 3 млн маленьких українців переміщено в Україні, 2,2 млн – біженці, а 238 329 дітей насильно депортовані до Росії.