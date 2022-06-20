Співачка Тіна Кароль висловилася про заборону російської музики в Україні.
Артистка зазначила, що питання про заборону назрівало давно, це було необхідно і правильно.
– Дуже важливо тримати лад, який цікавий лише нам. Також я б виступила з ініціативою, що ми маємо навести лад у концертній діяльності, яка називається Благодійні концерти на підтримку України, де збираються кошти. На цих концертах часто артисти виконують російські пісні, – наголосила Тіна Кароль.
Співачка каже, що якщо використовуються такі пісні, то концерти мають називатися комерційними, і вони ніяк не можуть представляти Україну.
– Тут треба навести лад… У спільноти за кордоном запитання, ми воюємо чи співаємо російською у благодійних концертах. Я хотіла б, щоб це винесли на погодження та врегулювання. Це дасть змогу розвивати молодь та дати їм шанс звучати, – наголосила артистка.
Тіна Кароль зазначила, що ми вже маємо почати писати історію без Росії та рашистів.
– Раша гудбай… Співаємо своє та підтримуємо своє, – сказала виконавиця.