Співачка Тіна Кароль висловилася про заборону російської музики в Україні.

Артистка зазначила, що питання про заборону назрівало давно, це було необхідно і правильно.

– Дуже важливо тримати лад, який цікавий лише нам. Також я б виступила з ініціативою, що ми маємо навести лад у концертній діяльності, яка називається Благодійні концерти на підтримку України, де збираються кошти. На цих концертах часто артисти виконують російські пісні, – наголосила Тіна Кароль.

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Співачка каже, що якщо використовуються такі пісні, то концерти мають називатися комерційними, і вони ніяк не можуть представляти Україну.

– Тут треба навести лад… У спільноти за кордоном запитання, ми воюємо чи співаємо російською у благодійних концертах. Я хотіла б, щоб це винесли на погодження та врегулювання. Це дасть змогу розвивати молодь та дати їм шанс звучати, – наголосила артистка.

Тіна Кароль зазначила, що ми вже маємо почати писати історію без Росії та рашистів.