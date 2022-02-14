Президент Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська записали спільне відео на День святого Валентина. Вони побажали любові до України.

– Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні, – сказав Зеленський.

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Глава держави та його дружина записали відеозапис вдома на День закоханих. На задньому тлі можна помітити, що вони переглядають програму Свободу слова на телеканалі ICTV. Президент та Олена Зеленська привітали українців зі святом.

– Вітаємо всіх з Днем закоханим. Хочемо сказати: кохаймо один одного, кохаймо Україну, – закликала перша леді.

Підписники зазначили у коментарях до допису в Instagram, що пара виглядає дуже мило та по-домашньому.

Ви гарні та світлі!

Боже, які милі!

Такі милі, терпіння вам.

Любові та щастя вашій родині.

Прекрасна пара.

Миру всім нам.

Ми разом! Ми одна країна. Одна команда. Одна сім‘я.

Молодці! Так тримати.

Ми також кохаємо Україну.

Фото: Олена Зеленська