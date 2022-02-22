Відомий український рок-гурт Океан Ельзи дасть безкоштовний концерт у Києві. Виступ відбудеться о 15.00 22 лютого на Пішохідно-Велосипедному мосту. Йдеться про міст, який розташований поряд з аркою Дружби народів.

– Океан Ельзи заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об’єднанні! – йдеться у заяві гурту.

Також колектив прикріпив карту, де їх можна буде знайти. У коментарі Фактам ICTV менеджер колективу наголосила, що це буде імпровізований виступ у форматі вуличних музикантів.

Такий порив колективу може розцінюватися лише як моральна підтримка українців, які вже понад тиждень живуть у страху через російську агресію.

А такий імпровізований виступ стане віддушиною для громадян.