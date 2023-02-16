Ми співпали і плануємо дитину! Лера Товстолєс вперше розповіла про коханого

Українська співачка, акторка та радіоведуча Валерія Товстолєс розповіла про нові стосунки з іноземцем. Особисте життя дівчина розсекретила за лаштунками проекту єПитання, який вийде навесні на Новому каналі.
– Якби ви побачили мого хлопця, то навіть не подумали б, що можемо бути з ним разом. Ми різні, але дуже співпали. Наші внутрішні світи надзвичайно схожі, – ділиться Товстолєс.
Пара познайомилась на дні народженні спільної подруги. За словами Валерії, це було кохання з першого погляду.
– Побачила його, і вже не відводила погляду. Пощастило, що він добре зчитує знаки. Сам підійшов, познайомився, запросив на побачення. Ми зустрілися 02.02.2022. Обидва довіряємо таким цифрам. Я вивчаю астрологію. Навіть щодня розказую гороскоп на радіо. Завжди кажу, що не вірю в ці казки, але сама все ж дослухаюся.
Зараз Валерія Товстолєс підтримує з коханим стосунки на відстані. Грандіозних планів на майбутнє дівчина не будує, однак зізнається, що вже думає про дітей.
– Це перший хлопець, з яким планую дітей. І він, і я дуже цього хочемо. Тому в 2024 році чекайте нового українця або українку, – зізнається Валерія Товстолєс.