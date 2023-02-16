Ми співпали і плануємо дитину! Лера Товстолєс вперше розповіла про коханого

Українська співачка, акторка та радіоведуча Валерія Товстолєс розповіла про нові стосунки з іноземцем. Особисте життя дівчина розсекретила за лаштунками проекту єПитання, який вийде навесні на Новому каналі.

– Якби ви побачили мого хлопця, то навіть не подумали б, що можемо бути з ним разом. Ми різні, але дуже співпали. Наші внутрішні світи надзвичайно схожі, – ділиться Товстолєс.

Пара познайомилась на дні народженні спільної подруги. За словами Валерії, це було кохання з першого погляду.

– Побачила його, і вже не відводила погляду. Пощастило, що він добре зчитує знаки. Сам підійшов, познайомився, запросив на побачення. Ми зустрілися 02.02.2022. Обидва довіряємо таким цифрам. Я вивчаю астрологію. Навіть щодня розказую гороскоп на радіо. Завжди кажу, що не вірю в ці казки, але сама все ж дослухаюся.

Зараз дивляться

Зараз Валерія Товстолєс підтримує з коханим стосунки на відстані. Грандіозних планів на майбутнє дівчина не будує, однак зізнається, що вже думає про дітей.