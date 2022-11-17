Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський зізнався, хто найбільше вразив його з дівчат на першій зустрічі-знайомстві.

За словами бізнесмена, таких було двоє – Юля і Саша Мудра. Перша тому, що принесла голубці, і у нього виникла ностальгія за цією стравою з дитинства. А також те, як саме вона її піднесла – щиро і без гри.

З Сашею ж у Алекса трапилася хімія.

Зараз дивляться

– З нею одразу виникла іскорка. Знаєте, коли ти починаєш спілкуватися з людиною, і одразу розумієш, що ви на одній хвилі. Вона сміється над твоїми дивними жартами (сміється). Під час першої зустрічі з нею я не думав про те, що говорю, було дуже легко, – зізнався Топольський.

Також запам’ятався йому і їхній танець біля багаття, який, за словами Холостяка, був незграбним. Висловив Алекс подяку й іншим учасницям, оскільки кожна з них креативно підійшла до знайомства.

Варто зазначити, що в третьому випуску Холостяка у Алекса і Саші було побачення, на якому Топольський хотів поцілувати дівчину, проте вона ухилилася.

Крім того, розповів Топольський і про те, чому вирішив взяти участь у проєкті та яке враження у нього залишилося після реаліті. Повне інтерв’ю Холостяка – читайте на Фактах ICTV.