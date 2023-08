Президенту України подарували текст пісні It’s My Life, власноруч написаний Бон Джові. Презент – знак захоплення хоробрістю українців у війні з Росією.

Подарунок Володимиру Зеленському вручив колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат у президенти США Кріс Крісті. Він прибув із неоголошеним візитом в Україну, де зустрівся з лідером України.

Рукотворний текст It’s My Life Бон Джові – знак захоплення жителями Одеси, які допомагають підготувати місто до оборони під культову пісню.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???????? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022