Президенту України подарували текст пісні It’s My Life, власноруч написаний Бон Джові. Презент – знак захоплення хоробрістю українців у війні з Росією.
Подарунок Володимиру Зеленському вручив колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат у президенти США Кріс Крісті. Він прибув із неоголошеним візитом в Україну, де зустрівся з лідером України.
Рукотворний текст It’s My Life Бон Джові – знак захоплення жителями Одеси, які допомагають підготувати місто до оборони під культову пісню.
This is for the ones who stood their ground…
Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???????? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7
— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022
Подарунок був оформлений особисто Бон Джові – він навіть оформив його в рамочку, а Кріс передав у руки Зеленському.
– Пісня послужила натхненням для багатьох одеситів, коли вони готувалися до вторгнення росіян, – заявив Крісті.
Це не перший подарунок від музикантів лідерам України – у квітні український письменник і співак Жадан подарував Залужному свою книгу. З емоцій головнокомандувача ЗСУ стало зрозуміло, що він дуже радий такому презенту.