Культурний десант

Артисти Культурного десанту Коля Сєрга, Саша Чемеров і Міша Крупін висміяли росіян у новій пісні Бєлгород. У спільній роботі музиканти закликали жителів країни-агресора не боятися – свобода настане вже зовсім скоро.

До роботи також показали й кліп, у якому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний їде на танку Бєлгородом, у якому всюди висять українські прапори. Синьо-жовтий символ також красиво прикрасив і місцеві церкви та храми.

– Відновлюємо справедливість і зайвий раз нагадуємо всім українцям, хто вирішуватиме, де закінчується українська земля. Бєлгородчани, щось сталося? Тримайтеся, скоро будете вільними! – підписали свою роботу артисти.

Це реакція артистів на події на Бєлгородщині, де триває протистояння росіян із легіону Свобода Росії та РДК із прокремлівською армією РФ.

Наші артисти присвячують свої пісні не тільки захисникам, а й простим українцям. Нещодавно Tvorchi та The Hardkiss презентували кліп на нову пісню Мрійники. Роботу присвятили тим, хто вірить у світле майбутнє. Саме вони й створюватимуть його для нас усіх.