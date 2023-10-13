Українська режисерка Таня Муіньо створила кліп для одного з найяскравіших рок-музикантів Ленні Кравіца. Це тим більше символічно, враховуючи, що прадід артиста був корінним киянином.

Відеороботу TK421 вже називають найсміливішою серед проєктів Муіньо для зірок світового шоубізнесу. Ленні Кравіц у кліпі танцює під запальну пісню в рушнику та без, демонструючи чудову фізичну форму.

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– Ось, що виходить, якщо обʼєднуються двоє українців. З любов’ю та повагою, не дочекаюся наступного разу, – прокоментував премʼєру в своєму Instagram сам Ленні Кравіц.

Таня Муіньо відповіла, що готова, та поділилася враженнями від творчого процесу.

– З першого дня і до сьогодні, кожна мить роботи була особливою. Дякую за цю подорож! – написала режисерка в своєму Instagram, принагідно згадавши усю свою команду, що долучилася до створення кліпу.

У коментарях відзначилися українські зірки. Зокрема від нього в захваті Надя Дорофєєва, Дмитро Монатік та Алан Бадоєв. Шанувальники таланту рок-музиканта засипають відео компліментами. Причому їм до вподоби в ньому абсолютно все.

Гідно поваги крізь стільки років тримати творчий і фізичний рівень на висоті!

Безумовно, одна з найкращих пісень Кравіца, яку я чув останнім часом, супер фанкова.

Мені здається, я завагітніла від цього відео.

Прінс точно джемив з тобою, коли ти писав цю пісню!

Відео фантастичне, ти дивовижний, як завжди, і не лише своєю красою і чуттєвістю. Прекрасна пісня, яка дає енергію.

Це гарячіше, ніж будь-коли!

Таня Муіньо активно співпрацює із західними зірками. Вона знімала кліпи для Сема Сміта, Cardi B, Doja Cat та Гаррі Стайлза.