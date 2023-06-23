Мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) презентував нову роботу Люди… Камені – пісню і кліп. Відео було знято в Одесі кліпмейкеркою Танею Муіньо.

У своїй новій композиції артист порушив важливе соціальне питання про те, що зараз, як ніколи, потрібно об’єднуватися, а не труїти одне одного. Адже, переживаючи війну, душа кожного з нас стає каменем. Хтось кидається образами, як камінням, у ближнього, але є ті, які стають дорогоцінним, довговічним і сильним каменем, відточуючи свої грані.

– Я невиправдано оптимістично вірю, що все каміння проросте травами і з часом перетвориться на квіти. Я щиро вірю, що світло прокинеться в кожному з нас. Я саме про нас. Усе пройдемо, усе і всіх подолаємо! Однак не варто забувати, що є дорогоцінні камені, як, наприклад, смарагд! Це безцінно, – сказав Monatik.

Із композицією вийшло друге home video Дмитра, зняте голлівудською режисеркою Танею Муіньо. У ролику артист ділиться історією зі своєю подругою, прогулюючись вулицями Одеси, а вона документує все це на VHS-камеру.

Зазначимо, наразі Monatik перебуває у Всеукраїнському благодійному турі ART Оборона. Цього тижня артист дасть концерти в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах і Кременчуці.