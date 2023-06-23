Колискова заспокоює та дає можливість малюкам швидше засинати. Крім того, дитячі пісеньки допомагають новонародженим надалі швидше навчиться розмовляти та сприймати мову, що чує дитина.

Факти ICTV підготували для вас підбірку колискових пісень українською мовою, які допоможуть вашому малюку швидше заснути.

Колискова – Ой, ходить сон коло вікон

Ой ходить сон коло вікон,

а дрімота коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька тепленькая,

де дитинка маленькая,

Туди підем ночувати,

І дитинку колисати.

А на кота та й воркота,

на дитинку тай дрімота

Котик буде муркотати

а дитинка буде спати.

Колискова – Котику сіренький

Котику сіренький,

Котику біленький,

Котку волохатий,

Не ходи по хаті,

Не ходи по хаті,

Не буди дитяти.

Дитя буде спати,

Котик воркотати.

Ой на кота – воркота,

На дитину – дрімота.

А-а, а-а, а-а, я!

Колискова – Сонько-дрімко

Пізня вже годинка,

Чом не спиш, дитинко,

Он твоя матуся

Кличе Сонька-Дрімка.

Сонько-Дрімко носить

Всім, хто лиш попросить,

В кошику лозовім

Казочки чудові.

Принесе співанку,

Тиху колисанку.

Хто її послуха –

Спатиме до ранку.

Синку маленький,

Донечко рідненька,

Нічка прийшла –

Спатоньки пора.

Завтра Сонько-Дрімко

Прийде в кожну хату,

Знову наших діток

Буде колисати.

Колискова – Ой, люлі, люлі, налетіли гулі

Ой лю-люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі.

Стали думать і гадать,

Чим дитятко годувать:

Чи бубличком, чи медком,

Чи солодким молочком.

Ми бубличка купим,

А й медочок влупим,

А й кашки наварим,

А й молочка спарим.

Колисочка рип-рип,

А дитинка спить-спить.

Колисочка перестала,

А дитиночка й устала.

Вітер в пічці не гуде,

Бо дитинка спать буде,

Пташка в саду не співає,

Бо дитинка спать лягає…

Голубочка не воркує,

Бо дитиночка почує,

Голубочок не воркоче,

Бо дитинка спати хоче…

Котик спить на пічці,

А дитинка – в колисці,

Пташка – в саді у кубельці,

А дитинка – на постельці.

Коник – в стайні на сінці,

А дитинка – в колисці,

Песик – в будці на мотузці,

А дитинка – на подушці.

Жабка спить біля водички,

Лисеня – біля лисички,

Кошенятко – біля киці,

А дитинка – біля циці.

Люлі, люлі, люлечки,

Налетіли гулечки,

Налетіли гулечки,

Та й сіли на люлечки…

Українська народна колискова – Гойда, гойда-гой, ніченька іде

Гойда, гойда-гой, ніченька іде…

Гойда, гойда-гой, ніченька іде,

Діточок малих спатоньки кладе.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Гойда, гойда-гой, очка заплющи,

В сні щасливому зогрієшся ти.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Гойда, гойда-гой ніч прийшла до нас,

Діточкам малим спатоньки вже час.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.