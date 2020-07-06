Відомий італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року.

Лауреат Оскара помер вночі в римській клініці. Кілька днів тому він упав та отримав перелом стегнової кістки.

– Моріконе помер на світанку 6 липня в Римі, – заявив адвокат родини Морріконе Джорджіо Ассума.

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Він додав, що маестро подякував свою кохану дружину Марію, яка самовіддано супроводжувала його у кожну мить життя та була близькою до останнього подиху. Також він подякував своїм дітям та онукам за кохання та турботу.

Енніо Морріконе – італійський композитор, який за життя став легендарним. Його творча спадщина налічує понад 400 робіт для кіно і телебачення. Найвідомішими для публіки є саундтреки до фільмів Хороший, поганий, злий, Мерзенна вісімка і звичайно Професіонал.

Енніо Морріконе отримав перший Оскар лише у 2016 році за музику до фільму Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка.

Для то буде вже шоста номінація, проте лише перша перемога, яку він присвятив своїй дружині Марії.

У 2007 році йому вручили нагороду за внесок у музичний кіносупровід.

Джерело: la Repubblica