Пісні Віктора Цоя в Україні не під забороною – про це заявили в Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти. Так, співак не потрапляє під заборону на виконання російської музики в Україні.

В агентстві заявили, що Мінкульт України опублікує перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – серед них Цоя немає.

– Віктор Цой не включений до зазначеного переліку, – повідомляється в документі від Держмистецтв.

В агентстві також додали, що це радянський артист, і він не був громадянином РФ – саме тому обмеження на його творчість не поширюється.

Історія бере свій початок у Львові, де юний музикант виконував пісні Цоя на вулиці – нардеп Наталія Піпа зробила йому зауваження, вказавши саме на заборону публічного відтворення російської музики. Гітарист відповів, не перебираючи слів і образив депутата.

Після цього Наталія звернулася в поліцію – за деякий час на вуличного музиканта склали протокол про дрібне хуліганство, після чого його відправили до притулку. Через кілька днів він звідти вибрався, і записав відео з вибаченнями за свою поведінку.

Нагадаємо, що заборона на публічне прослуховування російської музики в Україні набула чинності ще в червні 2022 року. Зміни торкнулися ТБ і радіо. Політики вважають, що це допоможе просувати українську культуру в межах країни та сприятиме її розвитку.