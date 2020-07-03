Український співак Макс Барських отримав нагороду за сингл Лей, не жалей. Трек найчастіше звучав в радіо чартах за період з 2008 до 2020 року. Також трек Лей, не жалей вже 16 тижнів займає першу сходинку в TopHit Global Radio Chart.

Новиною співак похизувався на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

— Коли я створюю музику, не думаю про рекорди. Я роблю це для того, щоб поділитися із своїми слухачами історіями, які близькі моєму серцю, – пише співак.

Творці кінокліпу Лей, не жалей надихались всесвітньо відомим нічним клубом в Нью-Йорку Studio 54, де у 80-х розважалися знаменитості світового рівня: Джон Траволта, Енді Уорхол, Майкл Джексон, Дональд Трамп та багато інших.

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В кліпі є відсилки до культових фільмів 90-х, які любив переглядати Макс Барських. Тому співак запускав кіночелендж в своєму Instagram, де потрібно відгадати, з яких фільмів взяли цитати та кадри під час зйомок кліпу.

Режисером став Алан Бадоєв. Для зйомок витратили $180 тис. та збудували 200 квадратів декорацій.

— Лей, не жалей – це виклик будням, маніфест проти чужих святенницьких засуджень. Адже всі ми унікальні, в кожному з нас таїться яскравий і неповторний світ. Не бійтеся його показувати і ніколи не забувайте, хто ви є, незважаючи на вік, походження, колір шкіри, сексуальну орієнтацію … І тоді будні перетворяться в п’ятницю, де кожен з вас – найяскравіша зірка, – так музикант прокоментував кліп.

Раніше Макс Барських разом з іншими українськими співаками влаштували онлайн-концерт під час благодійного марафону Сміливе серце, щоб підтримати лікарів, які борються з коронавірусом.

Також співак презентував оду жіночій красі По секрету. Кліп на цю пісню знімали в онлайн-режимі між Києвом і Лос-Анджелесом.