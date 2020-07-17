Українська співачка МЯТА презентувала кліп на пісню Love is Freedom, над створенням якої вона працювала у колаборації з артистом і продюсером Артемом Півоваровим.

– Коли Артем показав мені пісню Love is Freedom, я відчула, що це той матеріал, який я хочу виконувати. Пісня гармонійна зі мною і тим, що в мене в душі, саме в цей період мого життя. Зараз у мене відбувається багато змін і цей трек наче підсумок моїх відчуттів, -зазначила МЯТА.

За словами співачка, сингл створювався під час карантину, тому йому це додає особливого сенсу, бо люди почали цінувати свободу лише тоді, коли вони були частково її позбавлені.

Читайте: Вперше за три роки: гурт Hurts представив сингл Redemption

– Цінність та любов свободи ми відчуваємо лише тоді, коли нас її позбавляють. Та коли ми її знову відчуваємо, то здається, насолоді немає меж, ми наче вдихаємо щось нове, дихаємо на повні груди. Насправді, щастя в простих речах, просто потрібно озирнутися та побачити, що світ прекрасний, – додала МЯТА.

Кліп на пісню Love is Freedom відзняли у стилі фешн. У ролику можна побачити українських моделей, які стали успішними далеко за межами країни. Крім того, у кліпі костюми винятково українських дизайнерів.

Alyona Alyona – Тихо діти сплять

Реп-виконавиця Alyona Alyona порадувала шанувальників черговим хітом і випустила кліп на пісню Тихо діти сплять.

Артистка присвятила цю пісню проблемам екології, висловившись, що не хоче жити і бачити це далі.