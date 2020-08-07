Популярний український співак Макс Барських випустив новий сингл Silence.

Це перша англомовна робота виконавця за останні 8 років.

– Я дуже люблю розслаблену атмосферу літніх днів і все, що з цим пов’язано. Поїздки у кабріолеті, шумні компанії з друзями під відкритим небом, розкуті танці під хороший біт. Silence – це музика, яка створена для настрою, для веселощів, – коментує артист.

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Виконана у стилі summer house, композиція підійде для літніх вечірок та фестивалів під відкритим небом.

Lyric-відео на сингл Silence було знято режисером Аланом Бадоєвим у співпраці з агенством Pink Kiss, яке об’єднує в творчій колаборації кращих фотографів, моделей, режисерів та інфлюенсеров.

Прем’єра нового кліпу LOBODA

31 липня відбулася прем’єра кліпу LOBODA на пісню Boom Boom, записаної разом із російським репером PHARAOH.

У зйомках взяли участь чимало представників російського шоу-бізу – Ксенія Собчак, Катерина Варнава, Лоліта Мілявська та інші.

Продюсером одіозного відеокліпу став актор та гуморист Олександр Гудков.