Коли пройде Євробачення 2024 – дати конкурсу

Організатори Євробачення 2024 назвали дати першого та другого півфіналів, а також фіналу конкурсу.

Цьогоріч музичний конкурс прийматиме Швеція. Уже відомо, що Євробачення 2024 втретє пройде в Мальме.

Коли пройде Євробачення 2024:

перший півфінал – 7 травня 2024

другий півфінал – 9 травня 2024

фінал – 11 травня 2024

Переможницею Євробачення 2023 стала Loreen із піснею Tattoo. Це вже друга перемога співачки на музичному конкурсі, вона також виборола кришталевий мікрофон у 2012 році з піснею Euphoria.

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Це другий випадок в історії конкурсу, коли учаснику вдалося двічі здобути перемогу на Євробаченні. Раніше це вдалося лише ірландцю Джонні Логану.