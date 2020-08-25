Український рок-гурт Океан Ельзи представив кліп на пісню Коли ми станем собою.

Трек став першим синґлом з майбутнього альбому.

Карантин через пандемію коронавірусу зробив свої корективи у роботу гурту. Річ у тому, що через закриті кордони, гітарист Океану Ельзи залишився у США. Тому гітарну партію записував клавішник групи Мілош Єліч. Гітарист Владімір Опсеніца працював з командою дистанційно. Він перебував на онлайн-зв’язку з музикантами в Києві та записав партію електрогітари на студії в Нью-Йорку.

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Також у записі взяв участь хор, до якого увійшли діти музикантів та друзів групи.

– Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх, – зазначила режисер Анна Бурячкова.

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Відомий український гурт KAZKA представив кліп на композицію, яка була презентована ще торік, під назвою Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик знімали у Дубаї, а режисером стала Саванна Сетен. Відео зняте у чорно-білому форматі.

Фото: okeanelzy_official