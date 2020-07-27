Відома українська співачка Настя Каменських (NK) потішила шанувальників черговим запальним фото в Instagram.

На світлині Настя позує у купальнику з леопардовим принтом, який підкреслює стегна і талію. Підписники схвально оцінили фото – за дві години пост зібрав майже 100 тис. лайків.

– Нереальна, шикарна фігура, виглядаєш щасливою, – коментують шанувальники.

Нове фото Настя Каменських підписала:

– Сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика – це любов!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Лип 2020 р. о 4:19 PDT

У понеділок, 27 липня, співачка виступить на одному із курортів у Туреччині.

Своїм постом вона повідомила, що очікує на круту вечірку під час свого концерту на березі моря.

Як змінювалася Настя Каменських

33-річна співачка Настя Каменських пройшла шлях від володарки пишних форм до фітоняшки за час своєї співочої кар’єри.

Незважаючи на перемогу у номінації Найкрасивіша жінка України 2009 за версією журналу Viva, вже за декілька років Каменських набрала вагу, про що говорили невдало обрані сукні і невигідні ракурси.

Однак з часом Настя почала приділяти значну увагу спорту, позбулася зайвих позначок на вагах і навіть завела спортивний блог, де дає практичні поради, як тримати себе у формі.