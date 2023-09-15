Співачка Оля Цибульська презентувала нову роботу – кліп і сингл Викликай поліцію.

Цю пісню виконавиця вирішила присвятити всім жінкам за 30, які після цієї цифри стають особливо стихійними, як природа. Вони свідоміше ставляться до свого життя та його прекрасних років.

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– Я колись думала, що 30+ – це глибока старість, а мені пишуть у direct 18-річні хлопці та священики. Юні хлопці роблять компліменти зрілості й тілу, а святі отці вітають зі святами і переживають за душу. Дякую всім, – каже Оля.

Додає, якщо говорити серйозно – хоче, щоб ейджизм зник із нашого суспільства як у робочих, так і в особистих історіях. Ми всі старіємо, і це природно. Вік – це не страшно, а боятися варто не зморшок, а дурних думок.

Крім того, головне пам’ятати, що найкраще – не в минулому, не в майбутньому, а просто зараз. Пісня Викликай поліцію саме про це. Не варто чекати слушних умов, щоб стати щасливим, або ідеального моменту, якого під час війни не буде.

Разом із піснею Цибульська презентує і кліп, режисером якого стала її давня подруга Роксолана Кравчук.