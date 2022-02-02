Колумбійська співачка та танцівниця Шакіра святкує свій день народження. Сьогодні, 2 лютого, артистці виповнилося 45 років.

Шакіра – це той випадок, коли вік лише прикрашає. З юних років співачка ледь змінилася, а її спортивній фігурі позаздрять багато-хто. Активна, яскрава, артистична – про цю виконавицю чули в усьому світі, а її пісні може наспівати кожен.

На честь дня народження Шакіри Факти ICTV вирішили згадати найяскравіші хіти співачки.

Whenever, Wherever

Трек Whenever, Wherever Шакіра випустила в 2001 році. Він увійшов до її першого англомовного альбому Laundry Service.

Ця пісня залишається актуальною до сьогодні, її нерідко можна почути в ротаціях радіостанцій.

Loca

У 2010 році разом із El Cata Шакіра презентувала пісню Loca. Довгий час композиція була хітом та грала звідусіль.

Ця композиція увійшла до сьомого студійного альбому виконавиці Sale el Sol.

Waka Waka (This Time for Africa)

У 2010 році цей трек слухав увесь світ, оскільки він став гімном Чемпіонату світу з футболу, що проходив у Південно-Африканській Республіці.

Chantaje

Не менш популярну композицію Chantaje Шакіра представила у 2016 році разом із виконавцем Maluma. Іспанська мова артистки не залишає байдужою нікого.

Цей трек досі користується популярністю.

Rabiosa

Ще один успішний дует – Шакіра та Pitbull з піснею Rabiosa. У кліпі до цього треку співачка постала зовсім у незвичному собі образі з чорним каре.

Говорячи про творчість Шакіри, можна сміливо заявити, що її музика не виходить із моди. Чуючи кожну композицію співачки, мимоволі хочеться танцювати, незважаючи на те, що останнім часом артистка не так часто радує своїх шанувальників новими роботами.

Очевидно, що наразі свій вільний час співачка проводить зі своїм коханим, футболістом Жераром Піке та їхніми синами – Міланом та Сашком.

До слова, цього дня свій день народження відзначає і Жерар. Йому виповнюється 35 років.