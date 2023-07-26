Виконавиця Тоня Матвієнко розповіла, чому вони з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном та дітьми живуть під одним дахом із мамою, артисткою Ніною Матвієнко.

Каже, хочуть мати власне житло, а не орендоване.

– Мені здається, це взагалі не вигідно… На даний момент у нас немає житла. Ми колись з Арсеном вклали гроші в будівництво і воно не добудувалося. Ось цю мрію знищено. Грубо кажучи, ми просто чекаємо, – зізналася Тоня.

Додає, все почалося в 2017 році, а тому вже протягом шести років подружжя не втрачає надію, що житло добудується.

Також Тоня Матвієнко розсекретила свої заробітки. Вона назвала дохід до повномасштабної війни, а також зізналася, що зараз його зовсім немає.

Фото: Тоня Матвієнко