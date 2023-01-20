Модель Кріссі Тайген та співак Джон Ледженд розповіли про поповнення у родині – у них народилася дівчинка. Зіркова пара поділилася першими знімками немовляти.

Так, в Instagram з’явилося фото, де дитина обіймає своїм старшим братом та сестричкою – шестирічною Луною та чотирирічним Майлзом.

– Вона тут! Есті Максін Стівенс – у будинку вирує життя, і наша сім’я не може бути щасливішою. Тато щоночі проливає сльози радості, бачачи, що Місяць і Майлз такі сповнені любові. Дякую за всю любов та добрі побажання – ми все це відчуваємо!, – підписала знімок Кріссі.

Щодо Джона, то він поділився цією радісною новиною під час виступу за приватним концертом. Артист зізнався, що хоч він не виспався, він відчував себе зарядженим енергією, навіть після перебування в лікарні з дружиною.

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Вперше Кріссі заговорила про дитину ще у серпні – тоді вона опублікувала в Instagram фото з круглим животом.

Поповнення у сім’ї відбулося після втрати сина на 20 тижні вагітності два роки тому. Тоді пара заявила, що причиною цього був аборт.

Не тільки ця зіркова пара захотіла завести дитину – актор Щоденників вампіра Іен Сомерхолдер та актриса Ніккі Рід чекають на другу дитину.