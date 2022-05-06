Російська акторка Маша Машкова, донька путінського пропагандиста Володимира Машкова розповіла, як жила після 24 лютого.

За словами Маші, ці два місяці вона прожила здебільшого в новинах. Каже, щоранку прокидалася і обіцяла собі нічого не дивитись і не читати, проте в неї не виходило.

– Ще я вирішувала питання, що мені робити. Я мала повернутися (в Росію, – Ред.), щоб закінчити зйомку в проєкті для телеканалу Росія про Другу світову війну. Хороший проєкт, я там граю “колишню людину”, – зізналася Машкова.

Акторка зазначила, що також думала – мовчати чи говорити про те, що вона знає та бачила на власні очі, а також думала продовжити зйомку в цьому проєкті.

– Мені як ні в чому не бувало стали надсилати проби з Росії. Я точно знала, що робити цього не буду. Але думала, чи виконувати мені обов’язки наявні чи ні. Вирішила не виконувати, – наголосила Машкова.

Каже, сподівалася, що її звільнять, особливо після виступу на CNN, де висловилася проти війни. Ба більше, їй зателефонували та сказали, що наразі нове правило на державних каналах – усіх артистів перевіряють на позицію.

– Я подумала, ну все. Але зателефонували за тиждень і сказали: Ні, ні, нехай Машенька повертається. Далі я зрозуміла, що мені доведеться відмовлятись. У контрактах завжди є пункти про форс-мажорні обставини, куди входить і війна, але в нас же її не має. Подивимося, що буде, – зауважила Маша.

Каже, що можуть подати на неї до суду, але тут виявилося, що бути бідним – бути вільним, оскільки в РФ у неї немає ані квартир, ані машин.

Нагадаємо, в березні Маша Машкова пішла проти відомого батька, актора Володимира Машкова. Вона підтримала Україну і сказала, що не може порозумітися з татом, який виступає за війну в нашій країні.

Акторка проживає в США разом із чоловіком та двома дітьми. За словами Маші, їй висловлювати свою позицію в іншій країні легше, оскільки не потрібно переживати з приводу в’язниці чи дітей.