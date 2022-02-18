Відома співачка Тіна Кароль захопила шанувальників своїми образами на національній музичній премії Українська пісня року.
В Instagram Тіна Кароль оприлюднила серію з фото та відео, на яких показала, як для неї пройшла премія. Також у пості вона зібрала образи, в яких дефілювала на заході.
На Українській пісні року виконавиця постала в трьох чорних вбраннях. У напівпрозорій сукні з великим шлейфом, прикрашеним зірочками. У сукні силуету рибка з рукавами-ліхтариками та в приталеній сукні з латексу з відвертим декольте та прозорими вставками на талії та стегнах.
Також Тіна Кароль вказала на бренди, вбрання яких обрала – лондонський дизайнер David Koma та українські бренди Lever Couture та Wona concept.
Підписники не стали приховувати свого замилування та зазначили, що артистка має чудовий вигляд.
- Шалено красивий образ.
- Яка вродлива жінка!
- По-справжньому зіркові луки! Захоплення!
- Яке ж приголомшливе вбрання! Образ ноченьки.
- Ну просто вау жінка!
- Образ звіздаря – дуже-дуже крутий.
- Не змінюйте свому стилю! Ви красуня!
- Можна збожеволіти.
- Досконалість у деталях. Я фанат вашого образу із зірочками і накидкою, це просто надзвичайно та неймовірно сексуально.
- Чарівне левеня. – Пишуть користувачі мережі.
Раніше Тіна Кароль захопила своїм образом на відборі на Євробачення 2022, де артистка була в складі журі. Вона постала перед глядачами та учасниками в чорній сукні з глибоким декольте та спущеними плечима.