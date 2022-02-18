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Можна збожеволіти! Тіна Кароль у напівпрозорому вбранні захопила шанувальників

18 Лютого 2022, 13:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Відома співачка Тіна Кароль захопила шанувальників своїми образами на національній музичній премії Українська пісня року.

В Instagram Тіна Кароль оприлюднила серію з фото та відео, на яких показала, як для неї пройшла премія. Також у пості вона зібрала образи, в яких дефілювала на заході.

На Українській пісні року виконавиця постала в трьох чорних вбраннях. У напівпрозорій сукні з великим шлейфом, прикрашеним зірочками. У сукні силуету рибка з рукавами-ліхтариками та в приталеній сукні з латексу з відвертим декольте та прозорими вставками на талії та стегнах.

Також Тіна Кароль вказала на бренди, вбрання яких обрала – лондонський дизайнер David Koma та українські бренди Lever Couture та Wona concept.

Підписники не стали приховувати свого замилування та зазначили, що артистка має чудовий вигляд.

  • Шалено красивий образ.
  • Яка вродлива жінка!
  • По-справжньому зіркові луки! Захоплення!
  • Яке ж приголомшливе вбрання! Образ ноченьки.
  • Ну просто вау жінка!
  • Образ звіздаря – дуже-дуже крутий.
  • Не змінюйте свому стилю! Ви красуня!
  • Можна збожеволіти.
  • Досконалість у деталях. Я фанат вашого образу із зірочками і накидкою, це просто надзвичайно та неймовірно сексуально.
  • Чарівне левеня. – Пишуть користувачі мережі.
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Раніше Тіна Кароль захопила своїм образом на відборі на Євробачення 2022, де артистка була в складі журі. Вона постала перед глядачами та учасниками в чорній сукні з глибоким декольте та спущеними плечима.

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