Відома співачка Тіна Кароль захопила шанувальників своїми образами на національній музичній премії Українська пісня року.

В Instagram Тіна Кароль оприлюднила серію з фото та відео, на яких показала, як для неї пройшла премія. Також у пості вона зібрала образи, в яких дефілювала на заході.

На Українській пісні року виконавиця постала в трьох чорних вбраннях. У напівпрозорій сукні з великим шлейфом, прикрашеним зірочками. У сукні силуету рибка з рукавами-ліхтариками та в приталеній сукні з латексу з відвертим декольте та прозорими вставками на талії та стегнах.

Також Тіна Кароль вказала на бренди, вбрання яких обрала – лондонський дизайнер David Koma та українські бренди Lever Couture та Wona concept.

Підписники не стали приховувати свого замилування та зазначили, що артистка має чудовий вигляд.

Шалено красивий образ.

Яка вродлива жінка!

По-справжньому зіркові луки! Захоплення!

Яке ж приголомшливе вбрання! Образ ноченьки.

Ну просто вау жінка!

Образ звіздаря – дуже-дуже крутий.

Не змінюйте свому стилю! Ви красуня!

Можна збожеволіти.

Досконалість у деталях. Я фанат вашого образу із зірочками і накидкою, це просто надзвичайно та неймовірно сексуально.

Чарівне левеня. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Тіна Кароль захопила своїм образом на відборі на Євробачення 2022, де артистка була в складі журі. Вона постала перед глядачами та учасниками в чорній сукні з глибоким декольте та спущеними плечима.