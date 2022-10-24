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Можливо, твій мікрофон буде голосніше ніж мій: Тіна Кароль із сином побувала на екскурсії в ООН

24 Жовтня 2022, 10:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль із сином відвідала ООН
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль разом із сином Веніаміном побувала на екскурсії в штаб-квартирі ООН.

Фотографіями з Нью-Йорка артистка поділилася у своєму Telegram-каналі. На одному зі знімків вони з Веніаміном позують разом із Сергієм Кислицею – постійним представником України при ООН.

Очевидно, що Тіна Кароль вирішила показати синові, де приймаються важливі рішення для світу, висловивши надію в тому, що він також буде корисний для України.

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– Все, що в житті трапляється – це зв’язок. Цей зал – колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил і мудрості бути корисним світу, України! Можливо, цей мікрофон буде голосніше ніж мій. Я б була щаслива. Безумовно, твоє життя – твій вибір, але я дозволю собі помріяти! – написала співачка під кадрами.

Зазначимо, 13-річний Веніамін навчається в елітної школи Repton Preparatory School у Великій Британії. Виконавиця бачиться з ним на канікулах, а також, коли є вільний час.

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ООН Тіна Кароль
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