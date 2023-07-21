Дмитро Монатик (Monatik)

Російськомовний хіт мультиартиста Дмитра Монатика (Monatik) Мокрая зазвучав по-іншому. Виконавець переклав трек українською мовою.
Переклад пісні відбувся в рамках проєкту Дмитра Repaired (ремонт).
Варто зазначити, що свого часу трек Мокрая підкорив серця мільйонів слухачів Монатика. У соцмережах він регулярно запитує шанувальників, який із хітів вони б хотіли почути українською мовою, через це вибір артиста припав саме на цю композицію.
Цікаво те, що артист перевипустив композицію сольно, хоча в оригінальній версії вона звучить у дуеті з Quest Pistols.
Користувачі мережі вже оцінили нову версію пісні, закидавши виконавця компліментами.
- Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтеся.
- Ви великі молодці. Так тримати, і нікого не слухайте. Робіть свою роботу в кайф.
- Яка класна ідея – перекладати ваші пісні українською мовою. Слухаю зараз вас тільки українською.
- Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще за оригінал, але щойно ви це спростували! Продовжуйте, це неймовірно! Дякую за вашу працю!
- Дякую за переклад улюблених треків. Нове дихання пісні та можливість на три хвилини повернутися в час, коли все було інакше, – такі коментарі можна побачити під піснею Монатика.
Раніше Дмитро переклав українською мовою хіт То, от чего без ума.