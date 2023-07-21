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Можливість повернутися в минуле: Monatik переклав хіт Мокрая українською

21 Липня 2023, 15:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дмитро Монатик (Monatik)

Російськомовний хіт мультиартиста Дмитра Монатика (Monatik) Мокрая зазвучав по-іншому. Виконавець переклав трек українською мовою.

Переклад пісні відбувся в рамках проєкту Дмитра Repaired (ремонт).

Варто зазначити, що свого часу трек Мокрая підкорив серця мільйонів слухачів Монатика. У соцмережах він регулярно запитує шанувальників, який із хітів вони б хотіли почути українською мовою, через це вибір артиста припав саме на цю композицію.

Цікаво те, що артист перевипустив композицію сольно, хоча в оригінальній версії вона звучить у дуеті з Quest Pistols.

Користувачі мережі вже оцінили нову версію пісні, закидавши виконавця компліментами.

  • Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтеся.
  • Ви великі молодці. Так тримати, і нікого не слухайте. Робіть свою роботу в кайф.
  • Яка класна ідея – перекладати ваші пісні українською мовою. Слухаю зараз вас тільки українською.
  • Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще за оригінал, але щойно ви це спростували! Продовжуйте, це неймовірно! Дякую за вашу працю!
  • Дякую за переклад улюблених треків. Нове дихання пісні та можливість на три хвилини повернутися в час, коли все було інакше, – такі коментарі можна побачити під піснею Монатика.

Раніше Дмитро переклав українською мовою хіт То, от чего без ума.

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