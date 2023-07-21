Дмитро Монатик (Monatik)

Російськомовний хіт мультиартиста Дмитра Монатика (Monatik) Мокрая зазвучав по-іншому. Виконавець переклав трек українською мовою.

Переклад пісні відбувся в рамках проєкту Дмитра Repaired (ремонт).

Варто зазначити, що свого часу трек Мокрая підкорив серця мільйонів слухачів Монатика. У соцмережах він регулярно запитує шанувальників, який із хітів вони б хотіли почути українською мовою, через це вибір артиста припав саме на цю композицію.

Цікаво те, що артист перевипустив композицію сольно, хоча в оригінальній версії вона звучить у дуеті з Quest Pistols.

Користувачі мережі вже оцінили нову версію пісні, закидавши виконавця компліментами.

Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтеся.

Ви великі молодці. Так тримати, і нікого не слухайте. Робіть свою роботу в кайф.

Яка класна ідея – перекладати ваші пісні українською мовою. Слухаю зараз вас тільки українською.

Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще за оригінал, але щойно ви це спростували! Продовжуйте, це неймовірно! Дякую за вашу працю!

Дякую за переклад улюблених треків. Нове дихання пісні та можливість на три хвилини повернутися в час, коли все було інакше, – такі коментарі можна побачити під піснею Монатика.

Раніше Дмитро переклав українською мовою хіт То, от чего без ума.